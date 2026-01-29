Танкер тіньового флоту РФ посадили на мілину у Франції. Фото: Reuters

Нафтовий танкер GRINCH посадили на мілину в порту Франції.

Це судно, яке може належати до тіньового флоту Російської Федерації, вже заблокували в порту Марселя. Танкер перебуває на стоянці після того, як його перехопили французькі Військово-морські сили. Про це заявив прокурор Марселя, повідомляє Reuters.

Французи підозрюють, що цей танкер плавав під фальшивим прапором та приховував реальне походження вантажу. Капітана судна вже відпустили після того, як затримали. Наразі триває розслідування.

Французька влада поінформувала, що GRINCH прямував під прапором Коморських островів. Судна так званого тіньового флоту часто використовують прапори інших країн, щоб маскувати реального власника та маршрут.

Нагадаємо, напередодні Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднила дані 66 суден тіньового флоту РФ, Ірану та Венесуели, а також суден, залучених у викраденні українського зерна та порушенні державного кордону України. Цей танкерний флот з 2023 року надає послуги Росії, а судна прикриваються реєстрацією компаній в Європейському Союзі.

