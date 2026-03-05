Індія знову купує російську нафту. Фото:

Ракурс

Індія знову почала купувати нафту з Російської Федерації.

Два танкери з російською нафтою сорту Urals спершу прямували до Східної Азії, але потім змінили курс на Індію. Ці судна переводять майже 1,4 млн барелів нафти. Один із танкерів прибув в індійський порт Парадіп, а інший має пришвартуватися у порту Вадінар. Про це пише видання Bloomberg.

Зазначається, що прибути до Індії може ще один танкер Indri, який спочатку прямував у напрямку Сінгапуру. Це судно везе приблизно 730 тис. барелів сорту Urals. Всі вищевказані танкери перебувають під європейськими та британськими санкціями.

У матеріалі йдеться, що останніми тижнями НПЗ Індії скорочували купівлю нафти з Росії, щоб не псувати відносини з США. З огляду на це РФ почала активніше шукати покупців у Китаї.

Однак через війну на Близькому Сході та фактичне блокування Ормузької протоки спричинили дефіцит нафти на світовому ринку та, ймовірно, змусило Індію повернутися до закупівлі російської нафти.

Нагадаємо, на цьому тижні ціни на газ в Європі зросли на 75% і досягли багаторічних максимумів. Причиною подорожчання стала війна США та Ізраїлю проти Ірану. Бойові дії вже вплинули на експорт енергоносіїв із країн Перської затоки.

У Європі вважають, що подорожчання «блакитного палива» може призвести до того, що в ЄС поновляться дискусії щодо повної відмови від російського газу, яка запланована до кінця 2027 року.

Джерело: Bloomberg