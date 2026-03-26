Великобритания начнет задерживать суда теневого флота РФ.

Велика Британія почне затримувати судна тіньового флоту Російської Федерації.

Британський уряд дозволив Королівському флоту офіційно дозволили перехоплювати та проводити огляд підсанкційних суден російського «тіньового флоту». Нові правила поширюються на всі кораблі агресора, які проходять через територіальні води Сполученого Королівства. Про це повідомило Sky News.

Зазначається, що британські військові раніше вже допомагали союзникам відстежувати судна «тіньового флоту» в Європі та Середземному морі, але тепер зможуть і самостійно затримувати їх.

Як зазначив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, російський диктатор Володимир Путін отримує вигоду від високих цін на нафту, зокрема завдяки «тіньовому флоту», який перевозить російський ресурс, що перебуває під санкціями.

Нагадаємо, 12 березня берегова охорона Швеції затримала у своїх територіальних водах танкер Sea Owl I, що йшов під прапором Коморських островів.

Джерело: Sky News