Нефтяной терминал и порт в Санкт-Петербурге атаковали дроны. Фото:

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Нафтовий термінал та порт у Санкт-Петербурзі зазнали атаки дронів.

У середу, 3 червня, внаслідок ударів БпЛА в Петербурзі загорівся найбільший із нафтопереробних комплексів на північному заході Російської Федерації — АТ «Петербурзький нафтовий термінал». У місті прогриміла велика кількість вибухів та виникла безліч пожеж. Про це пишуть російські ЗМІ та моніторингові пабліки.

Зазначається, що сьогодні в місті починається Петербурзький міжнародний економічний форум, куди мають прибути іноземні бізнесмени.

Губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко заявив про нібито 50 збитих безпілотників над регіоном. Інформацію про пожежу на території нафтового термінала Дрозденко коментувати не став.

Як відомо, «Петербурзький нафтовий термінал» вважається одним із найбільших російських терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. На його території площею 37 га розташований 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів. Цей термінал визнаний таким, що має стратегічне значення для забезпечення безпеки Росії.

Нагадаємо, 1 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України з початку 2026 року вразили вже 15 російських нафтопереробних заводів, що спричинило кризу на ринку пального. Росіяни вже запровадили заборони на експорт з їхньої території авіаційного пального, також бензину, розглядають заборону на експорт дизелю.