Дроны устроили новый масштабный пожар в российском Туапсе.

Новый пожар на НПЗ в Туапсе вспыхнул после атаки дронов (ФОТО)

28 апр 2026, 08:26
Дрони влаштували нову масштабну пожежу в російському Туапсе.

У вівторок вночі, 28 квітня, на території Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ сталася пожежа на НПЗ. Загоряння сталося «через падіння уламків безпілотників». Ніхто не постраждав. У гасінні задіяно 122 особи і 39 одиниць техніки. Про це повідомив оперативний штаб регіону.

Телеграм-канал Astra поінформував, що з моменту ліквідації масштабної пожежі на морському терміналі після попередніх атак пройшло лише чотири доби. А OSINT-аналітики, після проведеного аналізу, припускають, що на НПЗ був атакований резервуарний парк.

Нагадаємо, Сили оборони України атакували нафтові об'єкти в Туапсе 16 і 20 квітня. Масштабна пожежа тривала кілька днів. У повітря потрапили продукти горіння, жителі Туапсе повідомляли про «нафтовий дощ», згодом нафтопродукти опинилися в морі. Місцева влада 23 квітня вперше визнала екологічну катастрофу через пожежу на НПЗ.

Напередодні Генеральний штабу ЗСУ уточнив, що внаслідок атаки були знищені 24 й пошкоджені чотири резервуари нафтозаводу.

Источник: Ракурс


