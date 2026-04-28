Дрони влаштували нову масштабну пожежу в російському Туапсе. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n213475-nova-pojeja-na-npz-u-tuapse-spalahnula-pislya-ataky-droniv-foto.html

Ракурс

У вівторок вночі, 28 квітня, на території Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ сталася пожежа на НПЗ. Загоряння сталося «через падіння уламків безпілотників». Ніхто не постраждав. У гасінні задіяно 122 особи і 39 одиниць техніки. Про це повідомив оперативний штаб регіону.

Телеграм-канал Astra поінформував, що з моменту ліквідації масштабної пожежі на морському терміналі після попередніх атак пройшло лише чотири доби. А OSINT-аналітики, після проведеного аналізу, припускають, що на НПЗ був атакований резервуарний парк.

Нагадаємо, Сили оборони України атакували нафтові об'єкти в Туапсе 16 і 20 квітня. Масштабна пожежа тривала кілька днів. У повітря потрапили продукти горіння, жителі Туапсе повідомляли про «нафтовий дощ», згодом нафтопродукти опинилися в морі. Місцева влада 23 квітня вперше визнала екологічну катастрофу через пожежу на НПЗ.

Напередодні Генеральний штабу ЗСУ уточнив, що внаслідок атаки були знищені 24 й пошкоджені чотири резервуари нафтозаводу.