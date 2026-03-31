Українські дрони пошкодили термінал для завантаження нафти в порту Усть-Луга.

Ракурс

Новий удар по російському порту Усть-Луга призвів до нових і масштабних руйнувань.

Цього разу під атакою українських далекобійних дронів опинився термінал перевалки сирої нафти, що належить «Транснєфті». БпЛА поцілили в інфраструктуру, пов’язану з відвантаженням нафти. Цей термінал належить російській «Транснєфті». У компанії руйнування не коментували. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва уже проводить «інтенсивну роботу» для захисту своїх інфраструктурних об'єктів. І це стосується не лише порту, але й усієї критичної інфраструктури.

Як відомо, що в 2025 році через порт Усть-Луга пройшло близько 32,9 млн т нафтопродуктів, а щоденний обсяг перевалки сирої нафти становить приблизно 700 тис. барелів.

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч на 24 березня уразили завод «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Ленінградській області РФ. Було уражено резервуарний парк і пристрої зливу/наливу нафти та нафтопродуктів). На території підприємства зафіксували пожежу, яку було видно навіть із Фінляндії. Згодом атаки дронів на цей порт Усть-луга відбулися повторно.

Супутникові знімки тоді зафіксували, що повністю вигорів один нафтоналивний причал. Ще один термінал зазнав пошкоджень.

Джерело: Reuters