Ракурс
Масштабну пожежу в російському порту Усть-Луга. Фото: соцмережі

Масштабну пожежу в російському порту Усть-Луга видно навіть у Фінляндії (ФОТО)

25 бер 2026, 19:26
Масштабна пожежа охопила порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ.

Термінал цьому порту було оточено, а резервуари охопив вогонь. Дим від пожежі видно навіть у Фінляндії. Ця атака українських дронів на російські порти на Балтиці стала «одним із найбільших ударів» по нафтоекспортних об'єктах Росії за чотири роки війни. Про це повідомило Reuters з посиланням на анонімні джерела.

Зазначається, що порти Приморськ і Усть-Луга зупинили відвантаження нафти і нафтопродуктів. Це може «посилити невизначеність» на світових нафтових ринках на тлі війни на Близькому Сході.

Як відомо, комплекс «Газпром Усть-Луга» знаходиться приблизно у 900−1000 км від державного кордону з Україною. Цей завод щороку переробляє до 45 млрд куб. м природного газу, виробляє 13 млн т СПГ, 3,6 млн т етану та 1,8 млн т пропан-бутану.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що Сили оборони України в ніч на 24 березня уразили завод «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Ленінградській області РФ. Попередньо відомо, що уражено резервуарний парк і стендери (пристрої зливу/наливу нафти та нафтопродуктів). На території підприємства зафіксували пожежу.

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


