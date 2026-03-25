Ракурсhttps://racurs.ua/
Сили оборони вразили нафтовий термінал у РФ, фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони уразили нафтоналивний термінал у Ленінградській області РФ (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n212827-syly-oborony-urazyly-naftonalyvnyy-terminal-u-leningradskiy-oblasti-rf-foto-video.htmlРакурс
Сили оборони України в ніч на 24 березня уразили завод «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Ленінградській області РФ.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
За попередньою інформацією, уражено резервуарний парк і стендери (пристрої зливу/наливу нафти та нафтопродуктів). На території підприємства зафіксовано пожежу.
Зазначений об'єкт є важливою складовою російської енергетичної інфраструктури та використовується для експорту й транспортування нафтопродуктів, кошти від реалізації яких спрямовуються на забезпечення збройної агресії проти України, — наголошують у Генштабі.
Масштаби завданих збитків уточнюються.
Раніше у соцмережах з’явилися фото та відео наслідків удару.
Крім того:
- уражено вузли зв’язку підрозділів противника в Донецьку, у населених пунктах Велика Новосілка і Гірник на тимчасово окупованій території Донецької області;
- уражено ворожий вузол зв’язку і в районі Федорівки Запорізької області.
Ураження таких об'єктів суттєво ускладнює управління підрозділами противника та координацію ним бойових дій, — зазначили у Генштабі.