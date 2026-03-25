Силы обороны поразили нефтеналивной терминал в Ленинградской области (ФОТО, ВИДЕО)

25 мар 2026, 14:36
999

Сили оборони України в ніч на 24 березня уразили завод «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Ленінградській області РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За попередньою інформацією, уражено резервуарний парк і стендери (пристрої зливу/наливу нафти та нафтопродуктів). На території підприємства зафіксовано пожежу.

Зазначений об'єкт є важливою складовою російської енергетичної інфраструктури та використовується для експорту й транспортування нафтопродуктів, кошти від реалізації яких спрямовуються на забезпечення збройної агресії проти України, — наголошують у Генштабі.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Раніше у соцмережах з’явилися фото та відео наслідків удару.

Крім того:

  • уражено вузли зв’язку підрозділів противника в Донецьку, у населених пунктах Велика Новосілка і Гірник на тимчасово окупованій території Донецької області;
  • уражено ворожий вузол зв’язку і в районі Федорівки Запорізької області.

Ураження таких об'єктів суттєво ускладнює управління підрозділами противника та координацію ним бойових дій, — зазначили у Генштабі.

Источник: Ракурс


