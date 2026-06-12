Последствия российского удара по Запорожью, фото: Запорожская ОВА

https://racurs.ua/n214390-rossiyane-udarili-po-torgovomu-centru-i-terminalu-logisticheskogo-operatora-v-zaporoje-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники завдали удару по торговельному центру у місті Запоріжжя.

Про це сьогодні, 12 червня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Попередньо, постраждала одна жінка. Вона отримала осколкове поранення, їй надається необхідна допомога. Стан потерпілої не тяжкий, — розповів він — Також пошкоджено автомобілі, що знаходилися на парковці поруч.

Крім того, внаслідок російської атаки у Запоріжжі пошкоджено термінал логістичного оператора.