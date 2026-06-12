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Ракурс
Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Росіяни вдарили по торговельному центу та терміналу логістичного оператора у Запоріжжі (ФОТО, ВІДЕО)

12 чер 2026, 13:39
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Російські загарбники завдали удару по торговельному центру у місті Запоріжжя.

Про це сьогодні, 12 червня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Попередньо, постраждала одна жінка. Вона отримала осколкове поранення, їй надається необхідна допомога. Стан потерпілої не тяжкий, — розповів він — Також пошкоджено автомобілі, що знаходилися на парковці поруч.

Крім того, внаслідок російської атаки у Запоріжжі пошкоджено термінал логістичного оператора.

Ворожий безпілотник пошкодив приміщення, виникла пожежа. Попередньо, без постраждалих, — зазначив Федоров.

Наслідки російського удару по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


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