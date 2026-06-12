Еще одного российского агента разоблачили в Одессе, фото: СБУ

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В Одесі викрили російського агента, який на замовлення ворога він реєстрував супутникові термінали «Старлінк» для збройних угруповань країни-агресора.

Про це повідомляють прес-служби СБУ та Одеської обласної прокуратури.

Встановлено, що:

агентурне завдання виконував завербований ворогом місцевий вантажник, який мав антиукраїнські погляди та прагнув окупації Одеської області;

до уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Telegram-каналах. У травні цього року він встановив контакт із представником спецслужб РФ;

за обіцянку «швидких грошей» (ворожий агент запропонував йому винагороду у розмірі 4000 грн) фігурант спочатку зареєстрував «Старлінк» на своє ім’я і передав відповідні реквізити куратору з РФ. Під час оформлення працівниця відділення повідомила чоловіку, що реєстрація пристроїв супутникового зв’язку через третіх осіб може використовуватися представниками спецслужб РФ для діяльності на шкоду обороноздатності України. Попри це, він завершив реєстрацію термінала;

того ж дня на банківську картку виконавця надійшла половина коштів, а наступного дня — інша на картку його співмешканки, не обізнаної про його злочинний план;

згодом агент одержав від куратора вказівку на залучення максимальної кількості людей для незаконної верифікації нових терміналів;

задокументовано, як фігурант під вигаданими приводами задіяв для реєстрації «Старлінків» щонайменше 12 своїх знайомих.

Протиправну діяльність агента поетапно задокументували, його затримали його за місцем проживання. Одночасно було заблоковано всі зареєстровані ним раніше супутникові системи зв’язку.

Під час обшуку в затриманого вилучено мобільні телефони, з яких він координував свою підривну діяльність з ворогом. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку 2026 року в Україні було запроваджено систему верифікації та реєстрації терміналів «Старлінк», щоб запобігати їх застосуванню в інтересах держави-агресора.