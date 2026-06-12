Последствия российского ракетного удара в Одесской области, фото: Одесская ОВА

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Російські загарбники сьогодні, 12 червня, завдали чергового ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На півдні регіону ворожа ракета влучила у приватний сектор. Спалахнули три житлові будинки, ще три пошкоджено, — розповів він.

Внаслідок цієї ракетної атаки двоє людей отримали осколкові поранення. Їм надається необхідна медична допомога.

На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та наслідків атаки уточнюється.

Іншим ракетним ударом було пошкоджено сонячні панелі на території одного з підприємств. Постраждалих в цьому випадку немає. На місці події тривають роботи з усунення наслідків.