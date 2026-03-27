Разрушения в порту Усть-Луга. Фото: Dnipro OSINT

https://racurs.ua/n212893-sputnik-zafiksiroval-razrusheniya-v-ust-luge-posle-udarov-ukrainy-foto.html

Ракурс

Нафтоналивний термінал «Усть-Луга Ойл» в Росії зазнав серйозних руйнувань внаслідок атаки українських БпЛА.

Супутникові знімки зафіксували пожежу, а також повністю вигорів один нафтоналивний причал. Ще один термінал зазнав пошкоджень. Також закінчилась тривала пожежа на ділянці з резервуарами та технічними естакадами, всі тримали ушкодження. Про це аналітик Dnipro OSINT повідомив у Telegram.

На фото можна також побачити, як виглядає нафтоналивний термінал після повторної дронової атаки, яка відбулася в ніч на 27 березня. Зафіксовано густий дим та пожежа біля нафтових резервуарів.

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч на 24 березня уразили завод «НОВАТЭК-Усть-Луга» у Ленінградській області РФ. Було уражено резервуарний парк і пристрої зливу/наливу нафти та нафтопродуктів). На території підприємства зафіксували пожежу, яку було видно навіть із Фінляндії.