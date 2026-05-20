Британское правительство разрешило импорт горючего, произведенного из российской нефти.

Велика Британія дозволила імпорт пального, виробленого з російської нафти.

Британський уряд дозволив імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської нафти, але переробленого у третіх країнах. Ліценція на це запрацювала відсьогодні, 20 травня. Дозвіл діятиме безстроково, проте його час від часу переглядатимуть. Про це повідомила прес-служба уряду Британії.

Крім того, британці видала ліцензію та дозволили постачати зріджений природний газ із російських проектів «Сахалін-2» та «Ямал» до третіх країн і пов’язані з цим фінансові послуги. Ліцензія діятиме з 20 травня 2026 до 1 січня 2027 року.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 18 травня продовжили виняток для санкцій на російську нафту, яку перевозять морем. У Вашингтоні заявляли, що пауза у нафтових санкціях дозволить вивести на ринок значні обсяги нафти з Росії і зупинить подальше подорожчання пального.

«Нафтове питання» дуже чутливе для Америки, бо цьогоріч заплановані проміжні вибори в США. А подорожчання енергоносіїв може вплинути на внутрішню політичну ситуацію.