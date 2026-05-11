Нові санкції проти Російської Федерації запровадила Велика Британія.

Британський уряд оголосив про санкції проти 85 громадян РФ, з яких 29 причетні до примусової депортації, нав’язування ідеології та мілітаризації українських дітей. У санаційному списку, зокрема, так званий міністр молодіжної політики самопроголошеної ЛНР Юлії Величко, яка сприяла реалізації російських ініціатив із депортації українських дітей. Про це повідомляється на сайті уряду Великої Британії.

Також санкції ввели проти так званого Центру військово-спортивної підготовки та патріотичної освіти молоді, що відомий як «Центр воїнів». Там дітей з України навчають військової підготовки та нав’язують їм ідеологію Кремля.

Обмеження були запроваджені й проти 56 осіб, причетних до роботи російської пропаганди. Під санкціями відтепер автори, перекладачі та монтажери Агентства соціального дизайну (SDA), яке займається створенням дезінформації, яке контролюється Адміністрацією президента РФ. Вони працюють над контентом проти підтримки України та для втручання у вибори у Вірменії.

Також британський уряд виділив додаткове фінансування у розмірі 1,2 млн фунтів стерлінгів на розшук та перевірку незаконно депортованих українських дітей.

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на поінформованих європейських дипломатів і чиновників поінформувало, що Євросоюз вже наприкінці червня або на початку липня може ухвалити новий пакет санкцій проти РФ. Нові обмеження можуть торкнутися російських банків, фінансових установ та військово-промислових компаній, а також фірм, що продають крадене українське зерно.