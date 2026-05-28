Разведка Великобритании озвучила потери РФ в войне против Украины.

Військові втрати Росії у війні проти України склали півмільйона осіб.

З початку повномасштабного вторгнення загальні втрати армії Російської Федерації становлять «майже 500 тис. військових». Російські війська «рухаються назад на полі бою» в Україні, попри продовження бойових дій. Про це під час першої щорічної лекції в Блетчлі-парку заявила директор Центру урядового зв’язку Великої Британії Енн Кіст-Батлер, пише видання The Guardian.

У розвідці наголосили, що це перший випадок, коли високопосадовець Британії підтвердив оцінку щодо російських втрат в Україні.

Також Кіст-Батлер розповіла, що фіксується зростання так званої гібридної активності РФ проти Великої Британії та країн Європи. Мова йде про кібератаки, диверсії, вплив на критичну інфраструктуру та спроби втручання у демократичні процеси. Крім того, британські спецслужби спільно з міжнародними партнерами протидіють спробам контрабанди західних технологій до РФ, а також випадкам саботажу та кібератакам.

Нагадаємо, 27 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація готує додаткову мобілізацію на десятки тисяч осіб, щоб компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України.

Джерело: The Guardian