США знову виключили частину російської нафти з-під санкції

Міністерство фінансів США вирішило ще на 30 днів продовжити дію винятку з санкцій щодо російської нафти, що транспортується морським шляхом (термін якого закінчився 16 травня), після того як кілька країн попросили додатковий час для закупівлі російської нафти.

Про це сьогодні, 18 травня, повідомляє агентство Reuters з посиланням на інформоване джерело.

Зазначається, що США видали цей виняток із санкцій з метою пом’якшення дефіциту поставок нафти та високих цін, спричинених закриттям Іраном Ормузької протоки на тлі війни, але цей крок мало вплинув на стабілізацію цін на бензин у Сполучених Штатах.

Джерело: Reuters