США продовжать тимчасовий дозвіл на продаж російської нафти.

США продовжать паузу в санкціях проти Російської Федерації.

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір найближчим часом продовжити дію тимчасового винятку, що дозволяє закуповувати нафту та нафтопродукти країни-агресора, попри санкції. Це рішення ухвалять найближчим часом, бо чинний дозвіл спливає у суботу, 11 квітня. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на два джерела.

У Білому домі вважають, що пауза у нафтових санкціях дозволить вивести на ринок значні обсяги нафти з Росії і зупинить подальше подорожчання пального. Однак «нафтове питання» дуже чутливе для Америки, бо цьогоріч заплановані проміжні вибори в США. А подорожчання енергоносіїв може вплинути на внутрішню політичну ситуацію.

Наразі ні Мінфін США, ні адміністрація президента Дональда Трампа не коментували цю інформацію. Однак, як пише Reuters, очільник Мінфіну Скотт Бессент уже зустрівся з Трампом, і вони обоє погодилися, що це «хороша ідея».

Нагадаємо, 31 березня США зняли санкції з двох контейнеровозів, а також вантажного судна, які ходять під прапором країни-агресора РФ. Їм дозволили завершити операції з розвантаження нафти, завантаженої до 12 березня.

Джерело: Reuters