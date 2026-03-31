США зняли санкції з трьох російських суден.

США виключили із санкційного списку низку російських суден.

Санкції зняли санкції з двох контейнеровозів, а також вантажного судна, які ходять під прапором країни-агресора РФ. Мова про судна Fesco Moneron, Fesco Magadan та Sv Nikolay. Їм дозволили завершити операції з розвантаження нафти, завантаженої до 12 березня. Про це 31 березня повідомило Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки.

Зазначається, що американський Мінфін видав генеральну ліцензію № 134, яка тимчасово знімає заборону на транзакції, звичайно необхідні для продажу, доставки або розвантаження російської сирої нафти та нафтопродуктів. Діятиме ліцензія до 11 квітня цього року й стосуватиметься вантажів, завантажених на судна до 12 березня.

Однак ця ліцензія забороняє нові завантаження нафти, транзакцій, пов’язані з Іраном, а також діяльність, яка підпадає під інші санкції Сполучених Штатів.

Таким чином ці три судна отримали дозвіл звершити свої рейси. Вони можуть безперешкодно розвантажити вантажі, завантажені до 12 березня.

Нагадаємо, уряд Великої Британії дозволив Королівському флоту офіційно дозволили перехоплювати та проводити огляд підсанкційних суден російського «тіньового флоту». Нові правила поширюються на всі кораблі агресора, які проходять через територіальні води Сполученого Королівства.