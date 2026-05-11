Канада запровадила санкції проти РФ за викрадення українських дітей.

Санкції проти Росії за викрадення українських дітей запровадила Канада.

Під обмеженнями канадського уряду опинилися п’ять організацій та 23 людей, які пов’язані із депортацією українських дітей. До списку потрапили російські посадовці, відповідальні за викрадення, зокрема уповноважена при президенту Російської Федерації з прав дітей Марія Львова-Бєлова. Про це повідомляється на сайті уряду Канади.

Саме ця російська посадовець у 2022 році незаконно «всиновила» 17-річного Пилипа Головню, якого вивезли з Маріуполя до РФ. А у 2025 році представниця Путіна розповіла, як «перевиховала» хлопця, який не хотів жити на території країни-агресора.

Президент Володимир Зеленський вже подякував Великій Британії, Канаді та Європейському Союзу за важливі санкційні рішення щодо російських структур і осіб, які причетні до депортації дітей з України.

Вдячний за принципову позицію і за те, що санкційний тиск не зупиняється. Партнери врахували багато наших пропозицій, зокрема положення з українського санкційного пакету, запровадженого кілька тижнів тому. Маємо й надалі спільно працювати, щоб повернути всіх українських дітей додому та щоб усі, хто стоїть за цими злочинами, були притягнуті до відповідальності, — написав глава держави у Telegram.

Нагадаємо, 11 травня уряд Великої Британії оголосив про санкції проти 85 громадян РФ, з яких 29 причетні до примусової депортації, нав’язування ідеології та мілітаризації українських дітей.

А Європейський Союз запровадив санкції проти 16 осіб і семи організацій, які причетні до систематичної незаконної депортації та вивезення українських дітей до Росії.