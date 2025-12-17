Зеленський анонсував поставки снарядів для ЗСУ. Фото:

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Чехії Петром Павелом.

Говорили про продовження чеської ініціативи, яка вже дала Україні 1,8 млн боєприпасів. До кінця цього року очікуються нові поставки снарядів для українських Сил оборони. Є потенціал, щоб забезпечити Україну снарядами й у 2026 році. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Також Зеленський розповів колезі про потужну операцію українських військових у Куп’янську на Харківщині, яка розвінчала заяви Москви начебто про повну окупацію міста.

Для нас дуже важливо, щоб світ знав правду: українці захищають позиції, і це дає правильну основу для дипломатичної роботи, яку ми сьогодні теж обговорили, — наголосив Зеленський.

Також обоє лідерів скоординували спільні наступні контакти та зустрічі.

Як відомо, сьогодні міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram поінформував, що Чехія підтвердила фінансування закупівлі 760 тис. артилерійських боєприпасів для України у 2026 році, взявши на себе середньострокове зобов’язання в межах так званої «Чеської артилерійської ініціативи».

Нагадаємо, у липні чеський холдинг Czechoslovak Group поінформував, що корпорація Excalibur Army, яка є найбільшою оборонною компанією Чехії, відкрила своє представництво в Україні. Анонсувався також запуск виробництва великокаліберних боєприпасів.