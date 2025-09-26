Володимир Зеленський та Дональд Трамп, фото: Офіс президента

Володимир Зеленський, президент України, під час нещодавньої зустрічі з його американським колегою Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку просив далекобійні ракети «Томагавк».

Про це повідомляє видання The Telegraph з посиланням на кілька інформованих джерел.

За інформацією видання, Зеленський повідомив Трампу, що ця високотехнологічна система озброєння допоможе посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів для обговорення мирної угоди.

Зазначається, що в інтерв’ю після зустрічі Зеленський сказав, що Трамп прихильно поставився до його прохання про надання крилатих ракет великої дальності, які дозволять Києву завдавати удари по Москві, а дипломатичні джерела повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо сказав європейським колегам, що зміну тону Трампа щодо України слід розглядати «якнайпозитивніше».

Рубіо також заявив, що президент США «дуже розлючений» на Путіна за те, що той ігнорує його спроби покласти край трирічній війні.

З дальністю польоту до 2,5 км і боєголовкою вагою 450 кг ракета «Томагавк» є набагато ефективнішою за будь-яку подібну зброю великої дальності, яку західні союзники надали Києву.

Проте наразі не відомо, чи будуть успішними спроби Зеленського отримати від США такі ракети, зазначає видання. Так, Джо Байден, попередник Трампа на посаді, відхилив подібне прохання, яке було частиною 10-пунктного «Плану перемоги», представленого Зеленським наприкінці терміну повноважень Байдена в Білому домі.

Джерело: The Telegraph