Ракурсhttps://racurs.ua/
Список найвпливовіших людей Європи-2026 опублікувало видання Politico. Фото:
Список найвпливовіших людей Європи оприлюднило Politico — яке місце посів Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n210782-spysok-nayvplyvovishyh-ludey-ievropy-opryludnylo-politico-yake-misce-posiv-zelenskyy.htmlРакурс
Список «Найвпливовіших людей Європи-2026» опублікувало видання Politico.
Очолив список президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Вказується, що в 2026 році «ніхто не мав більшого впливу» в Європі чи на неї, ніж американський лідер. Це вперше до списку потрапив не європеєць. Про це йдеться в матеріалі видання.
Тінь Трампа настільки нависла над європейськими столицями, що його рішення, або спалахи гніву, змінили все — від оборонних бюджетів до торговельної та внутрішньої політики, — йдеться в статті.
Також у списку під № 14 значиться й український президент Володимир Зеленський, якого назвали «джокером у колоді» й пригадали сварку з Трампом у Білому домі. Видання також пише, що Зеленський цьогоріч стикнувся з «величезним викликом» всередині країни щодо корупції.
Російського диктатора Володимира Путіна поставили на п’яту сходинку. За інформацією Politico, йому «вдалося вивести Європу з рівноваги» та дати зрозуміти, що він «єдина людина, яку ніхто на континенті не може ігнорувати».
Також до списку ввійшли:
- премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен — «Полярна зірка»;
- канцлер Німеччини Фрідріх Мерц — «Незахопливий радикал»;
- лідер французьких ультраправих Марі Ле Пен — «Бойовий кінь»;
- президент РФ Володимир Путін — «Провокатор»;
- лідер британських правопопулістів Найджел Фараж — «Тіньовий лідер»;
- голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн — «Залізна рука»;
- генсек НАТО Марк Рютте — «Солодкий балакун»;
- премʼєр Італії Джорджа Мелоні — «Рольова модель»;
- премʼєр Британії Кір Стармер — «Сірий чоловік»;
- премʼєр Угорщини Віктор Орбан — «Головний біль»;
- президент Фінляндії Александер Стубб — «Кадді»;
- президент України Володимир Зеленський — «Джокер у колоді»;
- голова європейської дипломатії Кая Каллас — «Недипломат»;
- президент Франції Емманюель Макрон — «Поранений півень»;
- президент Польщі Кароль Навроцький — «Інший поляк»;
- директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.
Нагадаємо, в грудні 2024 року обраний президент США Дональд Трамп став «Людиною року 2024» за версією американського журналу Time.
Джерело: Politico