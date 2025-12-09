Список найвпливовіших людей Європи-2026 опублікувало видання Politico. Фото:

Список «Найвпливовіших людей Європи-2026» опублікувало видання Politico.

Очолив список президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Вказується, що в 2026 році «ніхто не мав більшого впливу» в Європі чи на неї, ніж американський лідер. Це вперше до списку потрапив не європеєць. Про це йдеться в матеріалі видання.

Тінь Трампа настільки нависла над європейськими столицями, що його рішення, або спалахи гніву, змінили все — від оборонних бюджетів до торговельної та внутрішньої політики, — йдеться в статті.

Також у списку під № 14 значиться й український президент Володимир Зеленський, якого назвали «джокером у колоді» й пригадали сварку з Трампом у Білому домі. Видання також пише, що Зеленський цьогоріч стикнувся з «величезним викликом» всередині країни щодо корупції.

Російського диктатора Володимира Путіна поставили на п’яту сходинку. За інформацією Politico, йому «вдалося вивести Європу з рівноваги» та дати зрозуміти, що він «єдина людина, яку ніхто на континенті не може ігнорувати».

Також до списку ввійшли:

премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен — «Полярна зірка»;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц — «Незахопливий радикал»;

лідер французьких ультраправих Марі Ле Пен — «Бойовий кінь»;

президент РФ Володимир Путін — «Провокатор»;

лідер британських правопопулістів Найджел Фараж — «Тіньовий лідер»;

голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн — «Залізна рука»;

генсек НАТО Марк Рютте — «Солодкий балакун»;

премʼєр Італії Джорджа Мелоні — «Рольова модель»;

премʼєр Британії Кір Стармер — «Сірий чоловік»;

премʼєр Угорщини Віктор Орбан — «Головний біль»;

президент Фінляндії Александер Стубб — «Кадді»;

президент України Володимир Зеленський — «Джокер у колоді»;

голова європейської дипломатії Кая Каллас — «Недипломат»;

президент Франції Емманюель Макрон — «Поранений півень»;

президент Польщі Кароль Навроцький — «Інший поляк»;

директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

Нагадаємо, в грудні 2024 року обраний президент США Дональд Трамп став «Людиною року 2024» за версією американського журналу Time.

