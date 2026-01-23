Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський погодився прийняти мирну угоду. Фото:

Президент США Дональд Трамп заявив про бажання президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду.

Відповідну заяву американський лідер зробив на борту свого літака. Однак він не розкрив конкретних деталей потенційної домовленості з українським президентом. Трансляцію розмови Трампа з журналістами опублікували на Youtube-каналі Білого дому.

Він сказав, що хотів би укласти угоду. Ми обговорюємо речі, які обговорюються вже 6−7 місяців, — відповів президент Сполучених Штатів на запитання про те, що сказав йому Зеленський.

Американський лідер додав, що у підписанні угоди є перепона «та сама, що й протягом усього останнього року».

Нагадаємо, 22 січня переговори президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа тривали майже годину. Після зустрічі американський лідер заявив, що ця розмова була вдалою й додав, що «усі хочуть, щоб війна закінчилася».

Зеленський назвав зустріч із Трампом «продуктивною й змістовною» й наголосив, що документи про завершення війни майже готові.