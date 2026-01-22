Дональд Трамп зробив кілька заяв після зустрічі з Володимиром Зеленським. Фото:

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа завершилася.

Переговори обох лідерів тривали майже годину. Глава Сполучених Штатів коротко поспілкувався із журналістами після зустрічі з Зеленським. Він заявив, що ця розмова була вдалою й додав, що «усі хочуть, щоб війна закінчилася». Також він зробив послання російському диктатору Володимиру Путіну. Про це пише Sky News.

Повідомлення Путіну — війна повинна закінчитися, — наголосив Трамп.

Американський президент поінформував, що 23 січня його спеціальні представники зустрінуться з главою Росії. Трампа також запитали, чи є можливість вже сьогодні підписати мирну угоду. Трамп відповів, що потрібно «подивитися, що ще станеться».

Лідер США також поінформував, що не обговорював із Зеленським питання про вступ України до Ради миру.

В Офісі президента України заявили, що оцінюють зустріч двох президентів, як «хорошу».

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі та зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

