Зеленський прибув до Швейцарії для зустріч із Трампом

Володимир Зеленський, президент України, прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі та зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Про це журналістам повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров, повідомляє агентство «Укрінформ».

Президент України прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі та зустрічі із президентом Трампом, — розповів Никифоров.

За словами речника, очікується, що зустріч Зеленського із Трампом відбудеться близько 14.00 за київським часом.

Також в межах візиту заплановані:

виступ Зеленського на форумі;

участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine’s Recovery (Міжнародна дорадча рада з відновлення України"). В межах заходу Зеленський зустрінеться із представниками енергетичних компаній.

