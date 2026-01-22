Новини
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Зеленський прибув до Швейцарії для зустріч із Трампом

22 січ 2026, 10:56
Володимир Зеленський, президент України, прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі та зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Про це журналістам повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров, повідомляє агентство «Укрінформ».

Президент України прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі та зустрічі із президентом Трампом, — розповів Никифоров.

За словами речника, очікується, що зустріч Зеленського із Трампом відбудеться близько 14.00 за київським часом.

Також в межах візиту заплановані:

  • виступ Зеленського на форумі;
  • участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine’s Recovery (Міжнародна дорадча рада з відновлення України"). В межах заходу Зеленський зустрінеться із представниками енергетичних компаній.

Джерело: «Укрінформ»


