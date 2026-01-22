Зеленський прибув до Швейцарії для зустріч із Трампом

Читайте також
Володимир Зеленський, президент України, прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі та зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.
Про це журналістам повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров, повідомляє агентство «Укрінформ».
Президент України прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі та зустрічі із президентом Трампом, — розповів Никифоров.
За словами речника, очікується, що зустріч Зеленського із Трампом відбудеться близько 14.00 за київським часом.
Також в межах візиту заплановані:
- виступ Зеленського на форумі;
- участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine’s Recovery (Міжнародна дорадча рада з відновлення України"). В межах заходу Зеленський зустрінеться із представниками енергетичних компаній.
