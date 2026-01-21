Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським у Давосі

Дональд Трамп у Давосі 21 січня 2026 року, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n211592-tramp-zayavyv-scho-zustrinetsya-iz-zelenskym-u-davosi.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі заявив, що сьогодні, 21 січня, зустрінеться у Давосі з Володимиром Зеленським

Про це повідомляє видання «Європейська правда».

Трамп згадав про зустріч з Зеленським, кажучи про свої зусилля з врегулювання російсько-української війни:

Я працюю з президентом Путіним, і він хоче укласти угоду. Я в це вірю. Я також працюю з президентом Зеленським, і я думаю, що він теж хоче укласти угоду. Сьогодні я зустрічаюся з ним.

Можливо, Трамп обмовився стосовно часу зустрічі. За інформацією «Європейської правди», зустріч президентів США та України у Давосі може відбутися, але завтра, 22 січня.

Вчора, 20 січня, під час розмови із журналістами Зеленський не виключив, що може не поїхати у Давосі через кризову ситуацію в енергетиці України, спровоковану масованими російськими атаками.

Ось це зараз найголовніший пріоритет. Безумовно, я обираю Україну в цьому випадку, а не економічний форум, — наголосив він

Водночас Зеленський тоді зазначив, що «все може змінитись кожну хвилину».

Джерело: «Європейська правда»