Суперечки щодо Гренландії зірвали підписання угоди про післявоєнне відновлення України.

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі планувалося узгодити економічний пакет допомоги Україні вартістю 800 млрд дол. Однак його підписання було відкладене через суперечку між США та Європою щодо Гренландії та запропонованої Дональдо Трампом «Ради миру», яка мала контролювати Сектор Газа та інші глобальні конфлікти. Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на шістьох чиновників.

Підписання наразі не відбудеться, — заявив один із чиновників.

Наразі переговори щодо цього пакету призупинені. Американці не брали участі в обговореннях.

Друге джерело поінформувало, що європейці не можуть просто ігнорувати дії Трампа щодо Гренландії, намагаючись просувати інші питання, пов’язані з США зокрема щодо України.

Нагадаємо, напередодні видання Axios з посиланням на інформовані джерела писало, що підписання лідерами США та України так званого «плану процвітання», котре, як очікувалося, відбудеться цього тижня у швейцарському Давосі, наразі скасоване.

