Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский прибыл в Швейцарию для встречи с Трампом

22 янв 2026, 10:56
999

Володимир Зеленський, президент України, прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі та зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

Про це журналістам повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров, повідомляє агентство «Укрінформ».

Президент України прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі та зустрічі із президентом Трампом, — розповів Никифоров.

За словами речника, очікується, що зустріч Зеленського із Трампом відбудеться близько 14.00 за київським часом.

Також в межах візиту заплановані:

  • виступ Зеленського на форумі;
  • участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine’s Recovery (Міжнародна дорадча рада з відновлення України"). В межах заходу Зеленський зустрінеться із представниками енергетичних компаній.

Джерело: «Укрінформ»


