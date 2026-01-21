Владимир Зеленский и Дональд Трамп, фото: «Команда Зеленского»

Володимир Зеленський, президент України, планує завтра, 22 січня, прибути до Давосу на зустріч із президентом США Дональдом Трампом — незадовго до того, як посланці Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Обидві зустрічі будуть присвячені мирному плану Трампа для України. Про це повідомляє американське видання Axios.

Зазначається, що США близькі до угоди з Україною щодо умов цього плану, але поки що не досягли явного успіху стосовно Путіна. Той не відхилив план, але його публічна реакція на нього була не надто ентузіастичною.

Той факт, що Росія ще не прийняла 20-пунктний план, є однією з причин, чому Білий дім не хотів підписувати «план процвітання» для України під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі цього тижня, — зазначає видання.

Трамп у розмові з журналістами після своєї сьогоднішньої промови в Давосі підтвердив, що зустрінеться із Зеленським.

Водночас радник Зеленського із комунікацій Дмитро Литвин повідомив журналістам, що Зеленський зараз перебуває в Києві. Про це повідомляє агентство «Укрінформ».

Зараз президент в Києві, — зазначив він, відповідаючи на питання, чи планує Зеленський сьогодні зустрітися з Трампом у Давосі.

