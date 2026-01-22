Встреча Трампа и Зеленского началась в Давосе

Владимир Зеленский и Дональд Трамп, фото: Офис президента

У швейцарському Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє видання «Європейська правда» з посиланням на речника Зеленського Сергія Никифорова.

Після зустрічі очікується основний виступ Зеленського в межах ВЕФ.

Також Зеленський візьме участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine' s Recovery («Міжнародна дорадча рада з відновлення України»). В межах заходу він зустрінеться із представниками енергетичних компаній.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Давоса сьогодні, 22 січня.

Джерело: «Європейська правда»