Країна-агресор Росія намагається затягнути україно-російські переговори.

Київ поставив українській делегації чітке завдання — зробити все, щоб перемовини з РФ були результативними та збільшували шанси для мирних рішень. У Женеві планувалося обговорити й гуманітарний напрям, а саме — кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних. Однак Москва затягує перемовини. Про це президент Володимир Зеленський 18 лютого повідомив у Telegram.

Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап, — йдеться у повідомленні.

Також глава відзначив участь Європи у тристоронній зустрічі в Женеві й наголосив, що участь європейських партнерів є критично необхідною для подальшої успішної реалізації цілком можливих домовленостей. У Києві не сумніваються, що союзники мають змогу забезпечити конструктивність процесу перемовин, а отже, і достойний результат.

Крім того, Зеленський поінформував, що 17 лютого переговори відбулися між українськими, американськими й російськими представниками щодо військових та військово-політичних питань.

Тим часом стало відомо, що в Женеві завершився другий день переговорів України, США та РФ. Консультації завершили як політична, так і військова групи. Загалом переговори тривали близько двох годин.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що тристоронні переговори в Женеві «зайшли в глухий кут» через позиції російської команди. Причиною «глухого кута» стали позиції, представлені новим главою російської делегації Володимиром Мединським.