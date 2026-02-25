Володимир Зеленський відреагував на заяву РФ. Фото:

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Росії про ядерну зброю від Британії та Франції.

Глава держави зазначив, що РФ за відсутності перемог на фронті зазвичай починає шукати ядерну зброю на території України. Однак Україна позбулася цього озброєння, був підписаний Будапештський меморандум. Тому такі заяви є нічним іншим як політичний тиск на Київ. Про це Зеленський заявив на прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві.

Глава держави припустив, що заяви росіян про ядерну зброю можуть бути пов’язані з інформацією щодо «ядерного щита» в Європі.

Можливо, це така просто риторика, така відповідь Росії. Але мені здається, що це завжди небезпечно. Вони граються з цими словами. І дуже хотілося б, щоби на це реагували інші країни, інші ядерні держави, передусім США, могли б, мені здається, дати відповідний меседж, — розповів Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації заявила, що Велика Британія та Франція «хочуть замаскувати передання ядерної зброї Києву під розробку самої України». Києву начебто можуть передати малогабаритна бойова частина TN75 французької розробки. Це боєголовка від балістичної ракети підводних човнів М51.1.

А речник Кремля Дмитро Пєсков назвав це «кричущим порушенням міжнародного права».