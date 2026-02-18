Частина переговорів щодо України зайшла в глухий кут через позицію РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212124-chastyna-peregovoriv-schodo-ukrayiny-zayshla-v-gluhyy-kut-cherez-pozyciu-rf-axios.html

Ракурс

Тристоронні переговори в Женеві «зайшли в глухий кут» через позиції російської команди.

Причиною «глухого кута» стали позиції, представлені новим главою російської делегації Володимира Мединського. Про це журналіст видання Axios Барака Равід повідомив у соціальній мережі Х.

Сьогодні переговори в політичній групі в Женеві «зайшли в глухий кут». Джерела заявили, що причиною стали позиції, представлені новим головним переговірником від росії Володимиром Мединським, — йдеться у повідомленні.

При цьому не повідомляється про яку саме позицію голови переговорної делегації РФ йдеться.

Тим часом президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios висловив побоювання, що делегація РФ, яку очолив Мединський, спробує перетворити переговори на формальний процес без реальних рішень або навіть повернуться на стартові позиції, що дасть Москві додатковий час для дій на полі бою.

Український лідер поінформував, що глава російської команди в Женеві, як і диктатор Володимир Путін, полюбляє дискусії про «історичні причини» війни, тоді як Україна зацікавлена в практичних результатах.

А спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про досягнення «значного прогресу» після першого дня переговорів у Женеві. У соцмережі Х він поінформував, що вчора американська команда за вказівкою Білого дому «виступила модератором третьої серії тристоронніх переговорів з Україною та Росією».

Обидві сторони домовилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над угодою, — написав Віткофф.

Нагадаємо, 17 лютого в Швейцарії стартував черговий раунд мирних переговорів у тристоронньому форматі — Україна, Сполучені Штати Америки та Росія. Очікується, що сторони обговорюватимуть можливість укладення «енергетичного перемир’я».

Джерело: Axios