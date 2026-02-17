В українській переговорній групі виникають розбіжності. Фото: ОП

Розбіжності виникають між представниками переговорної групи України.

Частина української команди підтримує очільника Офісу президента Кирила Буданова і виступає за швидку угоду з РФ під егідою США. Решта переможників, які перебувають під впливом колишнього глави ОПУ, не такі оптимістичні щодо миру. Про це повідомило британське видання The Economist.

Зазначається, що в 2026 році Київ та Москва відібрали більш прагматичних посадовців для своїх переговорних команд. Однак особливе враження справив колишній очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, як фактичний новий глава української делегації.

А російська сторона несподівано поновила на посаді керівника своєї переговорної групи Володимира Мединського, якого ЗМІ називає демагогом зі «схильністю до історичної фантастики».

Одне з джерел української команди розповіло, що шанси на прорив у переговорах є «50 на 50». І додало, що всередині делегації виникають розбіжності.

Одне крило, очолюване Будановим, вважає, що інтересам України найкраще служить швидке укладення угоди під егідою США, і побоюється, що вікно для дій може незабаром закритися. Але інша частина, яка, очевидно, все ще перебуває під впливом колишнього глави адміністрації Андрія Єрмака, який пішов у відставку через корупційний скандал, налаштована набагато менш оптимістично, — пише The Economist.

Також у матеріалі вказується, що «Зеленський, здається, балансує між ними, маючи при цьому власні ідеї».

Нагадаємо, 17 лютого в Швейцарії стартував черговий раунд мирних переговорів у тристоронньому форматі — Україна, Сполучені Штати Америки та Росія. Очікується, що сторони обговорюватимуть можливість укладення «енергетичного перемир’я».

На переговорах у Женеві присутні делегації Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Українська сторона розраховує на зустріч із європейцями, а можливо й США, за підсумками сьогоднішніх переговорів.

Джерело: The Economist