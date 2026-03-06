Новий обмін полоненими провели Україна та Російська Федерація. Фото:

Новий обмін полоненими провели Україна та Російська Федерація.

У п’ятницю, 6 березня, додому з полону в РФ повернулися 300 українських військовослужбовців. Також вдалося повернути двох цивільних. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Дякую всім нашим воїнам, які забезпечують цей результат, поповнюючи обмінний фонд для України. Дякую всій команді, яка працювала заради цього результату. Вдячний Сполученим Штатам за посередництво, — наголосив глава держави.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими поінформували, що додому повертаються представники Сухопутних військ, ДШВ, Військово-морських сил, Сил Тероборони, Повітряних сил, Сил безпілотних систем, а також бійці Національної гвардії, Прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Визволити з неволі вдалося не лише солдатів і сержантів, але й офіцерів. Наймолодшому звільненому бранцю виповнилося 26 років, а найстаршому — 60. Вони воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, а також оборонці Маріуполя.

Нагадаємо, 5 березня з російської неволі звільнили 200 українців, які захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках. Серед них були й оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже чотири роки.