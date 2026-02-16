Новини
Українська делегація. Фото: Кирило Буданов у Telegram

Українська делегація вирушила на переговори до Женеви (ФОТО)

16 лют 2026, 08:23
Делегація України уже вирушила на тристоронні переговори в Женеву.

Команда Києва у Швейцарії обговорюватиме з представниками Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки «уроки нашої історії і шукатиме правильні висновки», адже «інтереси України мають бути захищені». Про це очільник Офісу президента України Кирило Буданов 16 лютого повідомив у Telegram.

Керівник ОП оприлюднив фото з іншими учасниками делегації та додав, що попереду наступний раунд перемовин.

Як відомо, 17−18 лютого в Женеві заплановані тристоронні переговори між Україною, США і Росією.

Українська делегація. Фото: Кирило Буданов у Telegram

Нагадаємо, 13 лютого президент Володимир Зеленський затвердив попередній склад переговорної групи, яка поїде до Женеви. Очолить команду переговорників секретар РНБО Рустем Умєров. Також до складу делегації увійдуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та генерал-майор Вадим Скібіцький.

Джерело: Ракурс


