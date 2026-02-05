США та Росія відновлюють прямий військовий діалог. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211901-ssha-i-rf-vidnovlyat-pryamyy-viyskovyy-dialog-za-ostanni-p-yat-rokiv-zayava.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки та Російська Федерація відновлюють прямий військовий діалог.

Відповідне рішення ухвалили після переговорів, які відбулися в Абу-Дабі. У зустрічах брали участь командувач Європейського командування Збройних сил США генерал Алексус Гринкевич, а також високопосадовці армій Росії та України. Прямі контакти між російськими та американськими військовими були припинені восени 2021 року. Про це повідомили на сайті Європейського командування США (EUCOM).

Американці назвали цей крок «важливим фактором глобальної стабільності та миру», а його метою — «уникнення прорахунків й ескалації з будь-якої сторони».

Зазначається, що командувач Гринкевич має повноваження підтримувати прямий контакт із начальником російського Генштабу Валерієм Герасимовим. У Вашингтоні вважають, що такий формат потрібен для запобігання прорахункам і ненавмисному загостренню ситуації. Очікується, що американо-російський діалог відбудеться у найближчий час.

Нагадаємо, у січні російський диктатор Володимир Путін по дипломатичних каналах отримав від США запрошення увійти до складу Ради миру, яку ініціював американський лідер Дональд Трамп. У Москві вивчають всі деталі цієї пропозиції й сподіваються на контакти з Вашингтоном, щоб прояснити всі нюанси.