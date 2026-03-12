Команди США та Росії провели нову зустріч у Флориді. Фото:

Сполучені Штати Америки та Російська Федерація провели переговори.

Переговорні команди президента США Дональда Трампа та глави РФ Володимира Путіна провели нову зустріч у Флориді у середу, 11 березня. Російську делегацію представляла команда на чолі з спецпосланцем Кирилом Дмітрієвим, а Білий дім відправив спецпосланця Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та старшого радника Білого дому Джоша Груенбаума. Про це Віткофф повідомив у соціальній мережі Х.

За його словами, команди обговорили низку питань і домовились підтримувати контакт.

Нагадаємо, 9 березня український президент Володимир Зеленський заявив, що заплановані на цей тиждень переговори між Україною, США та Росією відкладаються, бо зараз увага партнерів зосереджена на конфлікті на Близькому Сході. Тристоронню зустріч відклали на прохання американської сторони.

Того ж дня президент США Дональд Трамп та глава Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. Американський лідер поінформував, що вона була «дуже хороша» й стосувалася, зокрема, війни в Україні та конфлікту на Близькому Сході.