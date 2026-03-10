Дональд Трамп та Володимир Путін провели телефонну розмову. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212513-tramp-proviv-telefonnu-rozmovu-z-putinym-scho-vidomo.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп та глава Росії Володимир Путін ввечері 9 березня провели телефонну розмову.

Перемовини обох лідерів тривалим майже годину. Розмова була «діловою, конструктивною і відвертою». Говорили про Україну й Іран, а також згадали Венесуелу. Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає російське пропагандистське агентство ТАСС.

Водночас Трамп на прес-конференції в Білому домі поінформував, що провів вчора «дуже хорошу розмову» з Путіним про війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході.

Американський лідер наголосив, що між російський главою Путіним і президентом України Володимиром Зеленським існує «величезна ненависть», тож вони не можуть знайти спільну мову. Попри це, Трамп вірить, що Путін «хоче бути корисним» у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході.

Я сказав: «Ви могли б бути більш корисним, якби покінчили з війною між Україною і Росією. Це було б більш корисно, — розповів він.

Також глава Сполучених Штатів анонсував скасування санкцій проти «певних країн», щоб знизити ціни на нафту.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський заявив, що заплановані на цей тиждень переговори між Україною, США та Росією відкладаються, бо зараз увага партнерів зосереджена на конфлікті на Близькому Сході. Тристоронню зустріч відклали на прохання американської сторони.