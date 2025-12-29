Новини
Дональд Трамп провів позитивну розмову з Володимиром Путіним щодо України, заявили в Білому домі. Фото:

Трамп провів позитивну розмову з Путіним про Україну — Білий дім

29 гру 2025, 18:55
Президент США Дональд Трамп провів розмову з главою Росії Володимиром Путіним.

Телефонна розмова обох лідерів відбулася у понеділок, 29 грудня. Це вже друга розмова лідера Сполучених Штатів Америки із російським диктатором за останню добу, які була присвячена ситуації в Україні та переговорів американської та української делегацій у Мар-а-Лаго. Про це речник Білого дому Керолайн Левітт повідомила у соціальній мережі Х.

Зазначається, що сьогоднішня розмова була «позитивною». Деталі обговорень спікер адміністрації американського президента не розголошувала.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленський у Флориді заявив, що планує порозмовляти з главою РФ після того, як вислухає позицію України та обговорить деталі мирного плану.

Джерело: Ракурс


