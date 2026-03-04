Дональд Трамп пригрозив повністю припинити торгівлю з Іспанією. Фото:

Президент США Дональд Трамп пригрозив повністю припинити торгівлю з Іспанією.

Сполучені Штати припинять усі торгові операції з Іспанією після того, як іспанці заборонили американцям використовувати свої військові бази для операції проти Ірану. Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі, яке транслювалося в YouTube.

Деякі європейські країни, наприклад Іспанія, жахливо поводяться. Насправді, я вже сказав Скотту Бессенту припинити всі торгові справи з Іспанією. Насамперед, з Іспанією, — заявив він.

При цьому американський лідер наголосив, що Штати могли б використовувати іспанські бази і без дозволу Мадрида, але вони все одно не будуть цього робити.

Ми могли б просто прилетіти і скористатися ними. Ніхто не буде говорити нам не використовувати їх, але нам це і не потрібно, — розповів Трамп.

Натомість іспанський уряд закликав Трампа поважати відносини між Вашингтоном і Мадридом у відповідь на його погрози «припинити всю торгівлю». El Pais із посиланням на заяву уряду Іспанії вказує, що країна є «ключовим членом НАТО та експортно сильною державою ЄС»

Іспанія виконує свої зобов’язання… вона є надійним торговельним партнером для 195 країн світу, в тому числі для США… Якщо американська адміністрація хоче переглянути ці відносини, вона повинна робити це з повагою до автономії приватних компаній, міжнародного права і двосторонніх угод між Європейським союзом і США, — наголосили іспанці.

