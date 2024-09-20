Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n199480-plan-peremogy-ukrayiny-vkluchaie-shvydki-rishennya-zelenskyy-zaklykav-ne-zvolikaty.html

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План перемоги України включає швидкі рішення з жовтня до грудня.

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Документ покажуть президентові США Джо Байдену. Саме від нього в більшості залежить рішення щодо цього плану. Також рішення залежать і від інших союзників, але там є пункти, які залежать саме від позитивної волі і підтримки Білого Дому. Зеленський виловив надію, що Байден підтримає цей план. Про це він заявив 20 вересня у ході брифінгу з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні статися починаючи з жовтня до грудня місяця і не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює, — зазначив президент.

Також глава держави зізнався, що не бачив стратегії Білого дому щодо війни в Україні, яку подали до Конгресу США. Але хотів би ознайомитися з цим документом.

Крім того, Зеленський заявив, що очікує на зустріч з кандидатом у президенти США Дональд Трампом, бо хоче зрозуміти його позицію щодо закінчення війни.

І авжеж я буду спілкуватися, якщо буде в нас зустріч. Думаю, що буде. Щодо Дональда Трампа авжеж я хочу зрозуміти, як він це бачить, — розповів він.

Як відомо, 24 вересня президент України Зеленський 24 вересня виступить на засіданні Ради Безпеки ООН, де обговорюватимуть російське вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 16 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що український «план перемоги» виписаний вже на 90%. Його планують представити союзникам на наступному тижні.