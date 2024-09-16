Зеленський: План перемоги України у війні готовий на 90%

https://racurs.ua/ua/n199361-plan-peremogy-ukrayiny-u-viyni-gotovyy-na-90-prezydent.html

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що український «план перемоги» виписаний вже на 90%. Його планують представити на наступному тижні союзникам, додав президент

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І необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру — реального, справедливого миру. Для кожного кроку є й чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає

Зеленський не озвучує деталі цього плану наразі. Раніше в Офісі президента неодноразово заявляли, що Україна виступає проти заморожування війни. Зокрема, така заява лунала і напередодні.

Видання Bild написало, що президент Зеленський нібито готовий запропонувати росії припинення вогню на частині фронту, його радник це спростував.

Bild поширив фейк. План перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку плану перемоги, ніхто з «Більдом» не говорив. Мінськ-3 або будь-який інший формат ніхто росіянам не подарує. Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки, — заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

У публікації Bild йшлось про готовність Києва прийняти локальне припинення вогню на певних ділянках фронту.

За інформацією німецького видання, стратегія Києва включає як вимогу дозволити використовувати західну далекобійну зброю по території вглиб росії, так і готовність України погодитися на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту.

Зеленський зараз хоче покласти всі яйця в один кошик і спробувати домогтися перелому на полі бою. Для цього йому абсолютно необхідне рішення президента Байдена, — сказав військовий експерт Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені.

Його колега Ніко Ланге з Центру європейської політики наголошує, що для втілення плану партнери України повинні почати не лише обіцяти, але й виконувати оголошені обіцянки про постачання зброї.