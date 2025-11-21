Зеленський провів розмову зі Стармером, Мерцом та Макроном щодо мирного плану

Володимир Зеленський, фото: соціальні мережі

Володимир Зеленський, президент України, провів спільну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це Зеленський сьогодні, 21 листопада, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Обговорили план щодо миру для України та всієї Європи. Цінуємо зусилля США, Президента Трампа та його команди задля завершення цієї війни. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир, — зазначив Зеленський.

Тісно координуємося, щоб принципові позиції були враховані. Скоординували наступні кроки й домовилися, що команди на відповідних рівнях працюватимуть разом, — додав він.

Раніше німецьке видання BILD повідомило, що Мерц сьогодні несподівано скасував усі заплановані зустрічі, щоб провести «внутрішні консультації» і телефонні розмови із Зеленським та президентом США Дональдом Трампом щодо мирного плану. Відомо, що Мерц, зокрема, попросив голову Федеральної канцелярії Торстена Фрая замінити його на одному із заходів.

