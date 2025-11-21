Дональд Трамп, фото: Heute.at

Деталі 28-пунктного мирного плану Трампа розкрили ЗМІ

Видання Axios опублікувало деталі мирного плану адміністрації президента Дональда Трампа щодо України

Американське видання Axios опублікувало деталі 28-пунктного мирного плану адміністрації президента Дональда Трампа щодо України.

Зазначається, що виданню вдалося отримати текст проекту мирного плану, деталі якого підтверджені інформованими джерелами серед американських та українських посадовців.

Цей документ змусить Україну відмовитися від територій на сході, обмежити чисельність своїх збройних сил і погодитися ніколи не вступати до НАТО.

Згідно з ним:

1. суверенітет України буде підтверджено;

2. між Росією, Україною та Європою буде укладено всеосяжну угоду про ненапад. Усі суперечності останніх 30 років будуть вважатися вирішеними;

3. очікується, що Росія не буде вторгуватися до сусідніх країн, а НАТО не буде розширюватися далі;

4. буде проведено діалог між Росією та НАТО за посередництва США з метою вирішення всіх питань безпеки та створення умов для деескалації, щоб забезпечити глобальну безпеку та збільшити можливості для співпраці та майбутнього економічного розвитку;

5. Україна отримає надійні гарантії безпеки. За словами американського посадовця, це буде «явна гарантія безпеки для України від США, яка вперше офіційно обговорюється під час цих переговорів, хоча пропозиція не містить подальших деталей щодо того, що це означає";

6. Чисельність Збройних сил України буде обмежена 600 тис. осіб. Наразі, за даними українського джерела видання, чисельність української армії становить 800−850 тис. осіб, а до війни вона налічувала близько 250 тис. осіб;

7. Україна погоджується закріпити в своїй Конституції, що вона не приєднається до НАТО, а НАТО погоджується включити до свого статуту положення про те, що Україна не буде прийнята до альянсу в майбутньому;

8. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні;

9. європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі;

10. США отримають компенсацію за надані гарантії. Якщо Україна вторгнеться в Росію, вона втратить гарантію. Якщо Росія вторгнеться в Україну, крім рішучої скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, визнання нових територій та всі інші переваги цієї угоди будуть скасовані. Якщо Україна безпричинно запустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантії безпеки будуть визнані недійсними;

11. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питання розглядається;

12. потужний глобальний пакет заходів для відновлення України, що включає, але не обмежується:

створення Фонду розвитку України для інвестування в швидкозростаючі галузі, включаючи технології, центри обробки даних та штучний інтелект;

співпрацю США з Україною з метою спільного відновлення, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, включаючи трубопроводи та сховища;

спільні зусилля з відновлення територій, постраждалих від війни, відновлення, реконструкції та модернізації міст і житлових районів;

розвиток інфраструктури;

видобуток корисних копалин і природних ресурсів;

Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль.

13. Росія буде реінтегрована у світову економіку. Скасування санкцій буде обговорюватися та узгоджуватися поетапно та в кожному конкретному випадку. США укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво для взаємного розвитку в сферах енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, проектів видобутку рідкісних металів в Арктиці та інших взаємовигідних корпоративних можливостей. Росія буде запрошена до повторного вступу до G8;

14. заморожені кошти будуть використані так:

100 мільярдів доларів заморожених російських активів будуть інвестовані в очолювані США зусилля з відновлення та інвестування в Україну;

США отримають 50% прибутку від цієї операції;

Європа додасть 100 млрд доларів, щоб збільшити обсяг інвестицій, доступних для відновлення України. Заморожені кошти в Європі будуть розморожені;

решта заморожених російських коштів буде інвестована в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, який буде реалізовувати спільні проекти в конкретних сферах. Цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин і збільшення спільних інтересів, щоб створити сильний стимул не повертатися до конфлікту;

15. буде створено спільну американо-російську робочу групу з питань безпеки для сприяння та забезпечення дотримання всіх положень цієї угоди;

16. Росія закріпить у законодавстві свою політику ненападу на Європу та Україну;

17. США та Росія домовляться про продовження терміну дії договорів про нерозповсюдження та контроль над ядерною зброєю, включаючи Договір СНО-1;

18. Україна погоджується бути без’ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї;

19. Запорізька атомна електростанція буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія буде розподілятися між Росією та Україною порівну — 50:50;

20. Обидві країни зобов’язуються реалізовувати освітні програми в школах і суспільстві, спрямовані на сприяння взаєморозумінню і толерантності до різних культур та ліквідацію расизму і упереджень. Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин. Обидві країни домовляться про скасування всіх дискримінаційних заходів і гарантування прав українських і російських ЗМІ та освіти. (подібні ідеї були включені в план Трампа щодо миру між Ізраїлем і Палестиною 2020 року). Уся нацистська ідеологія та діяльність мають бути відкинуті та заборонені;

21. Крим, Луганськ і Донецьк будуть визнані де-факто російськими, в тому числі США. Херсон і Запоріжжя будуть заморожені вздовж лінії зіткнення, що означатиме де-факто визнання вздовж лінії зіткнення. Росія відмовиться від інших узгоджених територій, які вона контролює за межами п’яти регіонів. Україна виведе свої війська з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона виведення буде вважатися нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить РФ. Російські сили не входитимуть у цю демілітаризовану зону;

22. після досягнення згоди щодо майбутніх територіальних домовленостей, як РФ, так і Україна зобов’язуються не змінювати ці домовленості силовими методами. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов’язання;

23. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро для комерційної діяльності, і будуть досягнуті домовленості про вільне транспортування зерна через Чорне море;

24. буде створено гуманітарний комітет для вирішення невирішених питань:

усі залишені в полоні особи та тіла будуть обмінені на основі «всіх на всіх»;

усі цивільні затримані та заручники будуть повернуті, включаючи дітей;

буде реалізовано програму возз'єднання сімей;

будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту.

25. Україна проведе вибори через 100 днів;

26. усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за свої дії під час війни і погодяться не пред’являти жодних претензій та не розглядати жодних скарг у майбутньому;

27. ця угода буде юридично обов’язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру на чолі з президентом Дональдом Трампом. За порушення будуть накладені санкції (таку ж загальну структуру Трамп пропонував для регулювання мирної угоди в Газі);

28. після того, як всі сторони погодяться з цим меморандумом, перемир’я набере чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених точок, щоб розпочати виконання угоди.

Варто додати, що раніше схожі 28 пунктів проекту мирного плану опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат із «Євросолідарності» Олексій Гончаренко.

Джерело: Axios