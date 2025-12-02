Дональд Трамп, скріншот відео

Президент США Дональд Трамп, коментуючи спроби завершити війну в Україні, заявив, що «ситуація нелегка».

Про це він заявив сьогодні, 2 грудня, під час засідання американського уряду у Білому домі, повідомляє «Радіо Свобода».

Ми намагаємося вирішити цю проблему. Я вирішив вісім воєн. Це буде дев’ята, і наші люди зараз перебувають у Росії, щоб з’ясувати, чи можна це залагодити. Повірте, ситуація нелегка. Який хаос! — наголосив він.

Трамп додав, що США більше не залучені фінансово до цієї війни.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Москві розпочалася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.

