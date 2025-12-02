Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дональд Трамп, скриншот видео

США больше не задествованы финансово в войне в Украине — Трамп

2 дек 2025, 21:18
999

Президент США Дональд Трамп, коментуючи спроби завершити війну в Україні, заявив, що «ситуація нелегка».

Про це він заявив сьогодні, 2 грудня, під час засідання американського уряду у Білому домі, повідомляє «Радіо Свобода».

Ми намагаємося вирішити цю проблему. Я вирішив вісім воєн. Це буде дев’ята, і наші люди зараз перебувають у Росії, щоб з’ясувати, чи можна це залагодити. Повірте, ситуація нелегка. Який хаос! — наголосив він.

Трамп додав, що США більше не залучені фінансово до цієї війни.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Москві розпочалася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Джерело: «Радіо Свобода»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров