Дональд Трамп, скриншот видео
США больше не задествованы финансово в войне в Украине — Трамп
Президент США Дональд Трамп, коментуючи спроби завершити війну в Україні, заявив, що «ситуація нелегка».
Про це він заявив сьогодні, 2 грудня, під час засідання американського уряду у Білому домі, повідомляє «Радіо Свобода».
Ми намагаємося вирішити цю проблему. Я вирішив вісім воєн. Це буде дев’ята, і наші люди зараз перебувають у Росії, щоб з’ясувати, чи можна це залагодити. Повірте, ситуація нелегка. Який хаос! — наголосив він.
Трамп додав, що США більше не залучені фінансово до цієї війни.
Нагадаємо, сьогодні ввечері у Москві розпочалася зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Джерело: «Радіо Свобода»